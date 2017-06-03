Анкара, 4 июня, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Турецкая партия власти — «Партия справедливости и развития» не может считаться политической партией в истинном смысле этого слова: политика из этой партии не выходит, серьезной оппозиции у нее нет, а члены партии вынуждены заниматься подтверждением своей лояльности главе партии. То есть Эрдогану. Положение, в котором оказалась ПСР, анализирует постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Концентрация в руках одного Эрдогана всех трех ветвей власти способна не решить проблемы страны, как на то надеются сторонники президента, а наоборот, привести к появлению новых. И эти новые трудности не минуют членов ПСР просто потому, что таким способом управлять Турцией нельзя. Данная схема создает поле для коррупции, ошибок и нарастающего недовольства. Система схлопнется — не сразу, но это произойдет. Выходит, правящая партия становится не помощником общества, а преградой, да и между обществом и властью вырастает все более заметная стена. А это — гибельный для страны путь.

Решением проблем, с которыми столкнулась Турция, состоит не в средоточии власти в одних руках, а напротив, в формировании общественного договора, который предусматривает разграничение сил и власти. Для этого необходима новая конституция и новый подход к управлению, однако все мы знаем, что прошедший референдум выдал результат, предполагающий совсем другие изменения.

Что ждет Турцию в нынешней ситуации? Возможна ли в Турции оппозиция, а внутри правящей партии — раскол? Читайте здесь: Эрдоган вернул в Турцию «руководящую и направляющую» роль партии

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