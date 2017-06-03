Могадишо, 3 июня, 2017, 21:53 — ИА Регнум. На юге Сомали совершил аварийную посадку тяжелый транспортный самолет Организации Объединенных Наций (ООН), перевозивший специальное продовольствие для порядка 2,3 тыс. детей. Об этом сообщает «МИР 24».

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Инцидент произошел во вторник, 30 мая, в аэропорту города Гарбахаррей (провинция Гедо).

«На борту самолета находились 4 человека, — говорится в сообщении. — В результате жесткой посадки они не пострадали».

Причины и детали произошедшего уточняются.