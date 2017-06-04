Москва, 4 июня, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Тревогу за судьбу ближневосточных христиан высказывают лидеры государств и предстоятели Церквей. Уполномоченный МИД РФ по правам человека подтверждает, что гонения на ближневосточных христиан — не эпизодические происшествия, а системная проблема, угроза всему региону в целом. Перспективы положения христиан на Ближнем Востоке анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Называя происходящее в регионе «Третьей мировой войной в рассрочку», папа римский Франциск указывает на бедственное и бесправное положение последователей христовой веры. А ведь этот регион — колыбель христианства, и кризис начался несколько лет назад, с началом «арабской весны», появлением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и началом волны антихристианских гонений.

Патриарх Кирилл еще в прошлом году указывал на катастрофическую статистику, которая ясно демонстрирует потерю почти полутора миллионов христиан в Ираке и полмиллиона в Сирии. Причем Святейший подчеркнул, что невозможно сказать, что именно случилось с этими людьми, бежали ли они из страны или были убиты. Но для Ближнего Востока лишиться христиан — это катастрофа для региона, меняющая обстановку в нем кардинально. А судьба оставшихся крайне немногочисленных христиан вызывает тем большую тревогу.

О тяжелой ситуации, в которой оказались христиане Ближнего Востока, и ее перспективах читайте здесь: Можно ли реально помочь христианам на Ближнем Востоке?

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