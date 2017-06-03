Екатеринбург, 3 июня, 2017, 21:36 — ИА Регнум. В двух территориях Свердловской области после урагана и грозы введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

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Речь идёт о Староуткинске и Нижнем Тагиле. В первом, как ранее сообщало ИА REGNUM, повреждены несколько частных жилых домов. А в Нижнем Тагиле сложилась наиболее тяжёлая по области ситуация с отключениями электричества.

В эти территории уже отправились сотрудники двух министерств: общественной безопасности, а также энергетики и ЖКХ.

Напомним, всего удар стихии пришёлся по порядка 20 территориям региона. Как отмечает министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в большинстве из них последствия урагана для энергоснабжения уже устранены, а потребители постепенно запитываются. Областной штаб по энергобезопасности держит ситуацию на особом контроле.

Технологические нарушения зафиксированы на высоковольтных линиях электропередачи 110 и 35 кВ, а также в распределительных сетях 6−10 кВ.

Без электроснабжения остались жители Егоршинского, Ирбитского, Камышловского, Каменского, Нижнетагильского, Невьянского, Красноуралького, Первоуральского, Полевской, Дегтярского, Сысертского, Белоярского городских округов, частично г. Ревды и ее пригорода, а также городского округа Верхняя Пышма и Слободо-Туринского муниципального района. Наиболее тяжелая ситуация в Нижнем Тагиле. В общей сложности от стихии пострадало около 38 тысяч человек.

Ход восстановительных работ граждане могут узнать по телефону горячей линии 8 800 2501−220.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Свердловскую область сегодня, 3 июня, обрушился сильный ветер. В Нижнем Тагиле вырванное из земли дерево придавило мужчину. Гражданин скончался. А в Екатеринбурге дерево рухнуло прямо на детскую площадку.