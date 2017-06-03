Донецк, 3 июня, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Украинское радио начало вещание из города Часов Яр на неподконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) районы Донбасса. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Из города Часов Яр 2 июня началось вещание на частоте 873 кГц Первого канала Украинского радио (НСТУ) на «оккупированные территории» Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал радиостанции будет охватывать территорию всего Донбасса, а также Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой обл.