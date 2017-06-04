Лондон, 4 июня, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Этот результат можно объяснить положением в стране, в которой, несмотря на трудности, сопряженные с Брекситом, все не так уж плохо: финансовая система прочна, безработица низка, экономика растет. Самое время правящей партии укреплять позиции, ведь, несмотря на большинство в нижней палате парламента, это большинство отнюдь не подавляющее — всего 440 из 650 депутатов.

ИА REGNUM Великобритания

Впрочем, судя по майским местным выборам, преимущество консерваторов может стать более весомым. За счет чего достигается этот рост? Во-первых, за счет ослабления позиций Партии независимости Соединенного Королевств, значительная часть голосовавших за которую передает свои голоса консерваторам.

Во-вторых, привлекательным выглядит предвыборный манифест «Наш план для сильной Британии и процветающего будущего». Развитие промышленности и технологий, низкие налоги, меньшая регламентация экономики, защита простого рабочего, увеличение минимальной оплаты труда, повышение государственных пенсий. И, конечно, самопрезентация консерваторов как партии, стоящей на страже территориальной целостности Великобритании.

О социальной базе главной правой партии Великобритании читайте здесь: Британские выборы: консерваторы в ожидании триумфа

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