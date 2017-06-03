Екатеринбург, 3 июня, 2017, 21:18 — ИА Регнум. В Свердловской области сильный ветер оставил без электричества порядка 38 тысяч человек. В эпицентре стихии оказались порядка 20 муниципальных образований.

66.mchs.gov.ru Последствия урагана

По данным областного управления МЧС России, среди них Ирбит, Камышлов, Нижний Тагил, Невьянск, Первоуральск и другие города. Сейчас на месте порывов линий электропередачи работают бригады «Свердловэнерго».

Кроме того, в городском округе Староуткинск ветер частично повредил кровли нескольких частных домов. Сейчас представители местной мэрии и оперативная группа МЧС обходят дома и оценивают причинённые им повреждения.

В Нижнем Тагиле мэр Сергей Носов призвал горожан вместе бороться с последствиями стихии. Он просит их помочь распилить поваленные во дворах деревья и убрать сломанные ветки. «Обращаюсь с предложением выйти на улицы города ко всем, у кого есть такая возможность», — говорится в официальном заявлении мэра.

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Пострадала и железная дорога. Дело в том, что в нескольких местах на провода контактной сети упали деревья. Аварийно-восстановительные бригады Свердловской железной дороги активно устраняют обрывы проводов. Пассажиров предупреждают о возможных задержках поездов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 июня, на Свердловскую и Челябинскую область обрушились гроза и ураганный ветер. В Нижнем Тагиле погиб мужчина, а в Челябинске строительные леса придавили женщину.