Дамаск, 3 июня, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, вступивший в должность президента США в январе 2017 г, «проглотил» большинство своих предвыборных обещаний. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью индийскому телевидению.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Выборы Трампа вновь доказали нам, что президент является лишь исполнителем, а не лицом, принимающим решения, — цитирует Асада RT. — После своего избрания Трамп проглотил большинство своих обещаний».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с самого начала войны в Сирии в 2011 г. Запад неуклонно твердит, что Башар Асад должен покинуть свой пост. На протяжении нескольких лет это был краеугольный камень в подходе США и ЕС к сирийскому урегулированию. Даже приход к власти в США Дональда Трампа не изменил ситуацию.

Поначалу глава Белого дома и его команда заявили, что им не принципиально, кто находится у власти в Сирии и пусть судьбу Асада решают сирийцы. Однако после «инцидента с химоружием» в сирийском населенном пункте Хан-Шейхун администрация Трампа вернулась на позиции предыдущей администрации Барака Обамы: Асад должен уйти.