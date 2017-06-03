Москва, 3 июня, 2017, 20:49 — ИА Регнум. 12−13 июня в столице Казахстана пройдет новый раунд переговоров по Сирии. Об этом сообщил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в интервью РИА «Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

"Мы (делегация Дамаска) получили приглашения к участию в переговорах в Астане, которые пройдут 12−13 числа этого месяца», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3−4 мая в Астане состоялся четвертый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

В переговорном процессе приняли участие представители стран — гарантов режима прекращения боевых действий: РФ, Турции и Ирана, — представители правительства Сирии, делегация от сирийской вооруженной оппозиции, а также представители ООН, Иордании и США.

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