Москва, 3 июня, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Любой стране, вступившей в военный блок НАТО, сложно противостоять давлению со стороны США. Об этом, как передает Politico, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок которого обнародован на Vimeo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Это (НАТО) внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы, — говорит глава государства. — Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США».

Путин добавил, что на территории стран военного блока может «появиться все, что угодно» — новые системы ПРО, базы и ударные комплексы.

В этой связи, отмечает глава государства, власти РФ вынуждены предпринимать контрмеры и направлять ракетные системы на угрожающие национальной безопасности РФ объекты НАТО.

Отметим, что большое интервью Путина выйдет в виде фильма в эфире американского кабельного телеканала Showtime 12−15 июня.

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