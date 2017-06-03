Тбилиси, 3 июня, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Ситуация, которая сложилась вокруг дела гражданина Азербайджана Афгана Мухтарли, наносит вред имиджу Грузии, считает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Заявление в связи с похищением Мухтарли из Тбилиси и переправкой его в Азербайджан премьер сделал только спустя пять дней после случившегося, под вечер 3 июня.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Своей задачей он назвал ответы на все возникшие в связи с этим делом вопросы и подчеркнул важность прозрачного проведения начатого МВД расследования.

«Это, в первую очередь, вредит имиджу страны, что совершенно недопустимо. Для меня как главы правительства наиглавнейшая задача — дать ответы на все вопросы в максимально короткие сроки. В связи с происшедшим начато расследование, и в интересах нашего государства максимально прозрачное ведение процесса. Именно поэтому правоохранительные ведомства поддерживают активную коммуникацию как с международными организациями, так и с дипломатическим корпусом, и мы готовы к открытому сотрудничеству», — сказано в заявлении Георгия Квирикашвили.

Он подчеркивает, что «Грузия прошла сложный путь и сегодня является справедливой демократической страной, стремящейся к интеграции с европейскими и евроатлантическими структурами, разделяющей ценности ЕС и НАТО и защищающей права человека».

Георгий Квирикашвили утверждает, что его правительство ни за какую цену не поступится этими принципами и будет делать все, чтобы и впредь права человека в Грузии, независимо от того, гражданином какого государства он является и каких политических взглядов придерживается, были полностью защищены.

Премьер выразил готовность оказать всевозможную помощь жене и детям Афгана Мухтарли, а также обратился к президенту Грузии с просьбой в виде исключения в кратчайшие сроки присвоить супруге и детям азербайджанского журналиста гражданство Грузии.

Напомним, что Афган Мухтарли, который из-за преследований азербайджанских властей последние годы жил и работал в Тбилиси, пропал 29 мая вечером. Как позднее стало известно, у дома, где жил журналист, на него напали неизвестные, избили, силой усадили в машину и привезли на границу с Азербайджаном. Там его задержали по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. До ареста журналисту, по его словам, подбросили 10 тысяч евро.

Как рассказал адвокат Афгана Мухтарли с его же слов, его подзащитного по пути к азербайджанской границе дважды пересаживали из машины в машину, и только в последней машине с ним заговорили по-азербайджански. Адвокат и его подзащитный предположили, что в похищении журналиста участвовали сотрудники грузинских спецслужб и что это было совершено с согласия или при содействии правоохранительных органов Грузии, так как иначе Афгана Мухтарли, у которого паспорта с собой не было, через границу Грузии не пропустили бы.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили на специальном брифинге в связи со случившимся предположил, что небольшая возможность перехода через границу в обход погранпоста существует и что похитители Мухтарли воспользовались именно этой возможностью.

Такие объяснения властных структур не удовлетворяют грузинских журналистов, неправительственный сектор, общественность и ряд оппозиционных партий, которые обвиняют правительство Грузии в выдаче Афгана Мухтарли властям Азербайджана. В Грузии уже прошел ряд акций протеста в поддержку Мухтарли, на котором от правительства Грузии требовали тщательного расследования происшедшего и наказания всех виновников о соучастников.