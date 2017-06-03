Волгоград, 3 июня, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Противники внедрения ювенальных технологий в российское правовое поле вышли на пикет в Волгограде. С критикой действий уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой и требованием обсудить с общественностью план «Десятилетие детства» сегодня, 3 июня, выступили активисты Волгоградского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское сопротивление», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено волгоградским отделением РВС Пикет в Волгограде против проювенальной позиции детского омбудсмена

Как поделился отец троих детей Егор Поздняков, на пикет в сквере у Царицынской оперы он пришёл потому, что считает эту проблемы очень важной. По его мнению, протестные действия нужно было начинать гораздо раньше, потому что ювенальная активность в России зашла очень далеко.

«Антисемейные нормы внедряются в сознание граждан с экранов телевидения, сомнительные инициативы предлагаются западными общественными фондами. Но в условиях, когда репрессивные меры в отношении семьи могут быть утверждены на законодательном уровне, ни один родитель не должен оставаться в стороне», — отметил многодетный отец.

За 20 лет успело вырасти новое поколение, которое с семейными ценностями знакомо слабо. Оно растёт в условиях антисемейной пропаганды. По мнению общественника, если допустить установление в российском обществе ювенальной юстиции западного образца, то это спровоцирует массовые протесты родителей, а молодые люди и вовсе станут отказываться от деторождения.

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Об одном из результатов принятой пять лет назад «Стратегии детства 2012−2017» поделилась участница пикета — школьный учитель Наталья. По её словам, инклюзия сейчас внедрена уже во всех школах, учителя прошли обучение по работе с детьми с физическими или психическими отклонениями.

«Однако в ряде случае оно проводилось лишь на бумаге, в лучшем случае обучающие лекции приходили два дня и носили формальный характер. Понять особенности детей, требующих особенного подхода в образовательном процессе, за этот период невозможно», — считает активистка.

Педагог отметила, что школы испытывают полную беспомощность в связи с навязываемой им программой инклюзивного обучения. Известны случаи, когда дети срывали учебный процесс, валяясь в классе на полу или оскорбляя учителя, но теперь такого ребенка нельзя определить в специальное учебное заведение, поскольку «нарушаются его права». А параллельно с этим идёт ликвидация специальных учебных заведений, в которых такие дети могли получить и необходимую медицинскую помощь, и то коррекционное обучение, которое как раз способствовало адаптации таких детей в общество.

«Странно получается, что детский омбудсмен не оказывает сопротивления внедрению ювенальных технологий в нашей стране, — недоумевает участник пикета Аркадий Подолинский. — Она защитница детей, она православный человек. Она не хочет или не может выполнять свои обязанности по сохранению традиционных ценностей российской семьи? Тогда она должна покинуть пост».

В эти дни РВС проводит массовые пикеты во многих городах России. В Южном федеральном округе кроме Волгограда массовые пикеты прошли также в Таганроге, Новочеркасске и Астрахани.

Напомним, в преддверии Международного Дня защиты детей в РФ произошёл целый ряд событий, вскрывших, в итоге, реальные масштабы ювенального бедствия в сфере семьи и детства. Как пояснили в волгоградском отделении «РВС», возмущение российского общества вызвала попытка «ювеналов» по-тихому «протолкнуть» на утверждение президенту РФ новую десятилетнюю стратегию действий в интересах детей, списанную с «лекал» Совета Европы. Вместе с этим, родительская общественность окончательно разочаровалась в деятельности уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой: этому послужили типичные для представителей ювенального лобби утверждения омбудсмена о «единичных случаях изъятия детей в РФ», что означает, что ювенальной юстиции в России якобы попросту не существует.

Свои претензии к деятельности уполномоченного вышедшие из состава совета при Кузнецовой общественные деятели обозначили на прошедшей в ИА REGNUM 1 июня пресс-конференции. Многие констатировали, что их мнение игнорируется, что детский омбудсмен не самостоятельна и в принятии решений ориентируются на мнение лоббистов ювенальной юстиции в России.

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Детский омбудсмен исчерпала кредит доверия общественников

Однако ювенальная практика в стране не только есть, но уже обрела чудовищные масштабы. «Плоды» этой «деятельности», равно как и предыдущей «пятилетки», отраженной в Стратегии действий в интересах детей от 2012 года, озвучила на своей недавней пресс-конференции в ТАСС сенатор Елена Мизулина: в России к концу 2016 года создана полноценная ювенальная система, апологеты который заинтересованы в разрушении родных семей. В 2015 году с этой системой уже столкнулись, по данным сенатора, более 300 тыс. детей.

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Елена Мизулина: В 2015 году в России из семей был изъят 309441 ребенок

Родители России констатируют: в РФ внедрены ювенальные технологии, позволяющие изымать детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; разрушена система детских домов и интернатов в угоду приёмным семьям и НКО, делающим бизнес на детях; — разрушена система дополнительного образования; в учебных заведениях внедряется секс-просвет под видом охраны здоровья детей; готовится реформа судебной системы с созданием ювенальных судов, после чего ювенальная юстиция по западному образцу в Российской Федерации будет введена окончательно.

В этой связи обеспокоенные будущим своих детей родители требуют обсуждения всех стратегии социальной направленности с обществом и специалистами, работающими на местах. По их мнению, план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, в обязательном порядке должен быть честно, всесторонне и открыто обсуждён с общественностью, как и печальные итоги Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы.