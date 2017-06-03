Казань, 3 июня, 2017, 20:05 — ИА Регнум. В Татарии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей (Lada Granta и Chevrolet Cobalt). Об этом, как передает RT, сообщил представитель МВД по республике.

АннаВо После ДТП

Инцидент произошел в субботу, 3 июня, на 4 км автодороги Тетюши — Апастово. По последним данным, в результате аварии погибли 5 человек, еще двое получили ранения.

«Столкнулись Lada Granta и Chevrolet Cobalt, — сказал представитель МВД. — В результате погибли 5 человек, еще двое пострадали».

В настоящее время выясняются причины ДТП.