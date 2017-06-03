Нижний Тагил, Свердловская область, 3 июня, 2017, 19:47 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области ураган привёл к гибели жителя Екатеринбурга. На него упало дерево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Lubreg.ru После урагана

Трагедия произошла вечером 3 июня в Тагилстроевском районе. Мужчина гостил в Нижнем Тагиле у родственников. Когда он находился возле коллективного сада, из-за порыва ветра на него упало дерево. Мужчина погиб.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, погибшим оказался Евгений Мошкин 1983 года рождения. Кроме того, по его словам, в Староуткинске ветер повредил крыши порядка 30 частных жилых домов. По словам Горелых, сотрудники полиции сейчас собирают информацию, поступающую из области. К утру 4 июня станет известен более точный ущерб от последствий стихии.

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Другое ЧП случилось в Челябинске. По информации издания 74.ru, на женщину ветер обрушил строительные леса. По словам очевидцев, у неё была пробита голова. Впрочем, по предварительной информации, она выжила. Её госпитализировали.

Отметим, на 3 июня синоптики обещали Свердловской и Челябинской областям грозы и ураганный ветер. Прогноз оправдался. Сильный ветер повалил деревья, в том числе, на машины. В Екатеринбурге дерево упало прямо на детскую площадку.

Также граждане сообщают о порванных линиях электропередачи. Местами остановился электротранспорт, также без света остались жилые дома.

На 4 июня синоптики обещают Свердловской области похолодание. А на Южном Урале ожидаются грозы и сильный ветер.