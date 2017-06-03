Киев, 3 июня, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предоставляющий возможность абитуриентам из Крыма поступать в высшие украинские учебные заведения. Об этом сообщает в субботу, 3 июня, пресс-служба украинского главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Закон предусматривает, что для лиц, местом жительства которых является «временно оккупированная территория», получивших документ об общем среднем образовании, прием на обучение к одному из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.