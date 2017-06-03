Донецк, 3 июня, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Единый центр связи — первый в ДНР — был торжественно открыт сегодня, 3 июня, в здании донецкого Главпочтамта. В основу его работы лег совершенно новый для республики подход к обслуживанию клиентов в области коммуникаций и связи. О событии сообщило Донецкое агентство новостей

Минсвязь.рус Церемония открытия Центра связи

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр связи ДНР Виктор Яценко, директор РОС «Феникс» Андрей Рудниченко, директор ГП «Комтел» Дмитрий Костюченко, директор ГП «Углетелеком» Сергей Шеховцов и генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин. Право разрезать красную ленточку досталось непосредственно главе Минсвязи.

«Рад вас видеть в немного обновленном по внешнему виду и действительно новому по смыслу зале Единого центра связи, — обратился к присутствующим Яценко. — Мы меняем всю концепцию подхода и работы с нашими гражданами. Здесь, в одном месте, люди впервые могут получить полный спектр услуг в области коммуникации и связи».

В центре жители Донецка смогут получить индивидуальные консультации и осуществить оплату коммунальных услуг, телекоммуникаций, интернета, фиксированной телефонии, приобрести стартовые пакеты, пополнить счет. Также предоставляются услуги охранной сигнализации, курьерской доставки, оформления почтовых переводов, полного комплекса таможенно-брокерских услуг и прочие.

«Мы считаем, что, организовав единый фронт-офис для наших граждан, мы выводим наше предприятие на новый уровень обслуживания. Мы будем стремиться к тому, чтобы человек приходя, понимал, что он дорог. Так мы уйдем вообще от всех пережитков, которые, к сожалению, были в старой «УкрПочте», и постараемся сделать современное молодое лицо отрасли связи ДНР», — подчеркнул руководитель Минсвязи.

В первые минуты работы Единого центра связи воспользоваться его услугами пришли более 50 человек. Их обслуживание осуществляют как сотрудники «Комтела», так и «Почты Донбасса».

Планируется, что в ближайшее время отделения центра откроются в залах ГП «Почта Донбасса» во всех городах Донецкой Народной Республики