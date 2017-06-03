Москва, 3 июня, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Бывший президент США Билл Клинтон получал предложение от президента Российской Федерации Владимира Путина рассмотреть возможность вступления России в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом, как передает Politico, сообщил сам глава российского государства в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок которого обнародован на Vimeo.

Kremlin.ru Владимир Путин и Билл Клинтон. 2000 год

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был главой государства, — сказал Путин. — Он (Клинтон) приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «А может быть посмотреть такой вариант, что Россия вступит в НАТО». Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против».

Президент РФ отметил, что, услышав его предложение, вся делегация США тогда очень «занервничала».

Отметим, что большое интервью, которое Владимир Путин дал Оливеру Стоуну, должно выйти 12−15 июня в виде фильма в эфире американского кабельного телеканала Showtime.

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