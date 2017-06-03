Мадрид, 3 июня, 2017, 19:18 — ИА Регнум. «Это решение является следованием провозглашенной Трампом формулы «Америка прежде всего» в какой-то гипертрофированной форме», — полагает брюссельский корреспондент газеты Миренчу Арроки.

Friends of Europe Флаги Китая и ЕС

«Разногласия между Евросоюзом и КНР существуют и немалые. Китай требует от ЕС признать Поднебесную, еще 15 лет назад вступившую в ВТО, страной с социально ориентированной экономикой, однако Европейское Сообщество не хочет этого делать, так как это поставит крест на антидемпинговой политике Европы и дешевая китайская продукция затопит рынки ЕС, — уточняет автор. — Тем не менее, по словам одного из руководителей ЕС Дональда Туска, разногласия преодолимы».

Читайте также: Трамп отказался от Парижского соглашения — Россия в числе выигравших

«В то время, когда США делает огромную историческую ошибку, ЕС и КНР демонстрируют намерения спасти будущие поколения от катастрофы», — цитирует Арроки Туска.