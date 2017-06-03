Харьков, Украина, 3 июня, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Пограничники с незарегистрированным оружием задержаны в Харькове (Украина). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Инцидент произошел в пятницу вечером, 2 июня, на автовокзале.

«2 июня на автовокзале были задержаны жители Одесской и Хмельницкой областей, — говорится в сообщении. — По данным полиции, задержанные являются пограничниками, которые направлялись домой».

В ходе осмотра багажа подозреваемых были изъяты 2 корпуса гранат РГД-5, граната Ф-1, 3 взрывателя УЗРГМ, 2 помповых ружья без разрешительных документов, патроны и ножи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ведется следствие.