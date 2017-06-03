Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, когда приезжает в Санкт-Петербург, испытывает «душевное и моральное облегчение». Об этом, как передает НТВ, сообщил сам российский лидер во время беседы с писателем Даниилом Граниным.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Знаете, я как-то поймал себя на мысли: прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается, — говорит Путин. — Настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое-то наступает душевное, моральное».

Президент РФ отметил, что «вроде и так все было хорошо», но в Санкт-Петербурге стало еще лучше.

«Это такое необычное очень редкое чувство и очень приятное», — сказал глава государства.

3 июня пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин наградил писателя Даниила Гранина государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

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