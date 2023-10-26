Узбекистан, 3 июня, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в республике создана Ассоциация экспортеров и производителей грецкого ореха, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Pixabay.com Грецкий орех

Документом в составе ассоциации в форме обществ с ограниченной ответственностью также создаются Научно-исследовательский центр ореховодства, Центр логистики грецкого ореха, другие структуры.

Основными задачами и направлениями деятельности ассоциации определены координация реализации принятых программ по созданию современных плантаций высокоурожайных, адаптированных к местным природно-климатическим условиям сортов грецкого ореха, а также широкому внедрению научно-обоснованных методов выращивания грецкого ореха и современных ресурсосберегающих технологий. Кроме того, на новое ведомство будет принимать меры по увеличению объемов производства грецкого ореха в регионах республики, проведению маркетинговых исследований в целях расширения рынков сбыта, разрабатывать предложения по увеличению объемов экспорта грецкого ореха. На ассоциацию возложены и другие задачи.

Ряду министерств и ведомств поручено в двухмесячный срок определить источники поэтапного финансирования, в том числе за счет привлечения льготных кредитов международных финансовых институтов, и обеспечить выделение кредитных средств в размере до 50 миллионов долларов для финансирования проектов по созданию плантаций грецкого ореха.

«Освободить сроком до 1 января 2020 года от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) не производимые в Республике Узбекистан оборудование для капельного орошения, специализированную сельскохозяйственную технику, саженцы, подвой, привой, маточный материал грецкого ореха, ввозимые организациями, входящими в состав Ассоциации, в рамках реализации проектов по созданию плантаций грецкого ореха», — говорится в постановлении.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абудуллу Арипова.

Как ИА REGNUMсообщало ранее в рамках соглашения между правительством Узбекистана и ЕС, республике будет предоставлен грант в размере 21,5 млн евро на развитие исследовательской деятельности в области сельского хозяйства.