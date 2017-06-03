Токио, 3 июня, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В центральной части Японии в горной местности упал легкий истребитель. Об этом, как передает ИА «Синьхуа», сообщил источник в местной полиции.

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Инцидент произошел в субботу, 3 июня, в префектуре Тояма. На борту воздушного судна находились четыре человека, в том числе пилот. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб.

«Истребитель взлетел из аэропорта Тоямы и должен был приземлиться в аэропорту Мацумото в префектуре Нагано», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.