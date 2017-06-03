Ташкент, 3 июня, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Директор российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик Лео Бокерия прибыл 2 июня в Узбекистан для проведения операций, сообщает Газета. уз.

Kremlin.ru Лео Бокерия

«Главный кардиохирург Минздрава России посетит Хорезмский филиал Республиканского специализированного центра кардиологии, где совместно с узбекскими кардиохирургаи проведет операции пациентам с осложненными видами сердечно-сосудистых заболеваний», говорится в публикации.

Издание отмечает, что «для специалистов Узбекистана это станет своеобразным мастер-классом, также будет организована беседа, посвященная актуальным вопросам кардиохирургии».

Российский академик пробудет в Хорезмской области до 4 июня.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, филиал российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева планируют открыть в Узбекистане на базе Хорезмского филиала Республиканского специализированного центра кардиологии.

Открытие клиники позволит осуществлять диагностику и лечение заболеваний сердца у новорожденных, оказывать специализированную медицинскую помощь более чем 3 тыс. пациентов в год.

Клиника станет региональным кардиологическим центром для населения Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областей.