Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Церемония имянаречения танкера ледового класса «Кристоф де Маржери» состоялась в глубоководном порту Санкт-Петербурга Бронка. В данном мероприятии принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает в субботу, 3 июня, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери»

«Путин присутствовал на церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери», флагмана в линейке из 15 подобных судов», — говорится в сообщении.

«Кристоф де Маржери» — новый уникальный танкер-газовоз, который был специально разработан для проекта «Ямал СПГ». Данный проект предполагает освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения со строительством завода мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год.

Kremlin.ru Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери»

Танкер назван в честь главы французского энергетического концерна Total Кристофа де Маржери, трагически погибшего при крушении самолета в аэропорту «Внуково».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа произошла в аэропорту Внуково в ночь на 21 октября 2014 г. При взлете бизнес-джет Falcon 50 задел снегоуборочную машину и разбился. Погибли три члена экипажа и президент французской компании Total Кристоф де Маржери.

Читайте также: Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» пришёл в арктический порт Сабетта