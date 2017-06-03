Киев, 3 июня, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Гражданин Российской Федерации, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к террористической организации, задержан в аэропорту Киева. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба ОКПП «Киев» Госпогранслужбы.

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«Во время прохождения паспортного контроля 33-летним россиянином в аэропорту «Киев» сработала база данных Интерпола», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, гражданин РФ, подозреваемый в причастности к террористической деятельности, прибыл в Киев рейсом из Анкары (Турция).

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.