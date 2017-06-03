Донецк, 3 июня, 2017, 16:39 — ИА Регнум. «За прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись реактивные системы залпового огня, танки, артиллерия, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — отметил представитель командования.

Mil.gov.ua Танк ВСУ

Он добавил, что всего под огнем ВСУ попали 22 населенных пункта Республики. В результате обстрелов в Докучаевске был поврежден дом.

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В Ясиноватой из-за обстрелов со стороны украинской армии была ранена мирная жительница.

«Вчера в 20:48 в Ясиноватой по адресу улица Лесничество, дом 1, в ногу была ранена женщина 1945 года рождения», — сообщили в пресс-службе администрации ДНР. Там добавили, что пострадавшая была госпитализирована.

Украинские силовики обстреляли западную окраину Донецка, в результате порядка 40 жилых домов остались без электроснабжения в прифронтовом поселке Александровка. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей сообщил глава поселковой администрации Константин Чалый.

«С утра украинские силовики обстреляли поселок Александровка, в результате чего была повреждена трансформаторная подстанция по улице Челюскинцев. Сейчас около 40 жилых домов остаются без света», — сказал собеседник.

Чалый добавил, что на данный момент там ведутся восстановительные работы. Информации о жертвах и других разрушениях пока не поступало.

Вечером 2 июня в результате обстрелов украинских силовиков была обесточена Донецкая фильтровальная станция.