Донецк, 3 июня, 2017, 16:14 — ИА Регнум. 2 июня на популярном итальянском сайте петиций появилась петиция о признании народных республик Донбасса. Инициаторами стали представители антифашистских и профсоюзных организаций, посетившие недавно Луганскую Народную Республику. Как сообщили в Федерации профсоюзов ЛНР, обращение направлено президенту Италии Серджо Маттарелле и в парламент страны, авторы также намерены отправить аналогичную петицию и в Европейский парламент.

Glava-lnr.su Главы ДНР и ЛНР

«Осознавая важность международного принципа невмешательства и самоопределения народов, — отмечается в петиции, — мы обращаем внимание на следующее: в феврале-марте 2014 года в Украине в результате военного переворота к власти пришла хунта нацифашистского типа, состоящая из военизированных образований, таких как «Правый сектор» и батальон «Азов», которые осуществили бесчеловечные преступления. Население Донбасса, где укоренилось антифашистское сознание, на референдуме 11 мая 2014 года, проголосовало за создание Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. С этого момента киевский режим развязал братоубийственную войну. И после подписания Минских договорённостей украинское правительство не выполняет даже базисные пункты соглашения. Жителей Донбасса, в том числе детей, продолжают убивать, а их дома бомбят. Нарушения Минских соглашений украинской стороной продолжают отдалять все больше и больше граждан Донбасса от Украины. Признание Луганской и Донецкой Народных Республик является единственным способом вернуть гражданам Донбасса нормальную жизнь, восстановить экономический и промышленный потенциал, обеспечить рабочие места и зарплату людям, которые в состоянии работать и отчислять пенсионные выплаты. Признание Донецкой и Луганской Народных Республик — это признание того, что борьба с фашизмом имеет всеобщее значение! Этот акт должен защитить достоинство граждан и является гарантией жизни в условиях мира и демократии».

В свою очередь председатель профсоюзов ЛНР Олег Акимов поблагодарил зарубежных коллег за поддержку, инициативу и желание помочь. «И пусть эта петиция и не имеет юридической силы, но она отражает мнение людей и ярко демонстрирует, что поддержка ЛНР и ДНР в мире растет», — подчеркнул он.

Напомним, Россия не признает провозглашенные ДНР и ЛНР. Однако в середине февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании документов, которые были выданы официальными органами республики, в том числе паспорта, свидетельства о браке и другие. Согласно распоряжению президента РФ, документы принимаются Россией на время урегулирования конфликта в Донбассе. Государства ДНР и ЛНР официально на сегодняшний день признала лишь частично признанная Южная Осетия, где вскоре появится дипломатическое представительство ДНР, о чем было объявлено еще 11 мая во время празднования Дня Республики. Ранее сегодня сообщалось, что ДНР и Южная Осетия подписали первый межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве.