Пушкинские Горы, Псковская область, 3 июня, 2017, 16:02 — ИА Регнум. В Псковской области 51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии открылся с представления нового поэтического спектакля Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, торжественное открытие праздника состоялось 2 июня в посёлке Пушкинские Горы.

Pskov.ru На 51-м Всероссийском Пушкинском празднике поэзии

По традиции мероприятия Пушкинского праздника поэзии проходят в первые выходные июня в Пскове, Пушкинских Горах, а также в Михайловском — в музее-усадьбе и на поэтической поляне.

В первый день праздника в Михайловском открыли сразу две выставки. Одна из них, из собрания Пушкинского заповедника, посвящена 200-летию первого приезда Александра Пушкина в имение после окончания Царскосельского лицея и 100-летию со дня рождения художника-графика Василия Звонцова, посвятившего Пушкинскому заповеднику серию офортов.

На второй экспозиции представлен аналог учебника лицейского учителя Александра Пушкина Давида Будри — «Первыя основания французского языка или Новая грамматика», по которому будущий великий поэт учился в Царскосельском лицее.

В Пскове в этот день поэты, литераторы, студенты, жители и гости города читали стихотворные произведения на пешеходной части улицы Пушкина и в амфитеатре на набережной реки Великой.

Сегодня, 3 июня, на могиле Александра Пушкина в Святогорском Свято-Успенском мужском монастыре состоялась традиционная заупокойная лития. На памятную службу собрались сотни человек. Литию отслужил отец Иов.

Директор Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич процитировал стихотворение Александра Пушкина «Простите, верные дубравы!», написанное поэтом 200 лет назад, после первого недолгого пребывания в Михайловском. Строки были адресованы друзьям Пушкина, живущим в Тригорском, и оказались пророчеством всей его жизни.

«Это особенный день. Ни плохая погода, ни мы с вами в этот день не остаемся в одиночестве. В этот день вместе с нами здесь целое человечество», — сказал Георгий Василевич.

На главной сцене праздника в Михайловском состоялась торжественная церемония специального гашения знаков почтовой оплаты. По традиции «Почта России» выпустила к Пушкинскому празднику поэзии специальный штемпель, который имеет уникальный оттиск с символикой праздника. Штемпель используется в качестве знака почтовой оплаты и действует в течение одного рабочего дня.

По традиции в Михайловском будет работать поэтическая площадка «Открытый микрофон», на которое молодые поэты познакомят слушателей со своим творчеством. На главной сцене в этот день выступят известный российский музыкант и поэт Дельфин (Андрей Лысиков) и группа «Сурганова и Оркестр» с программой «Игра в классики».

В течение всего дня на поляне будут проходить пленэр художников, «Пушкин-квест», парад воздушных змеев. Гости фестиваля смогут принять участие в конных прогулках, посетить ремесленную ярмарку, а также детскую интерактивную площадку «Деревенька».

Напомним, Всероссийский Пушкинский праздник поэзии — один из наиболее значимых и масштабных культурных проектов в Псковской области. Впервые народные гуляния, посвящённые творчеству Александра Пушкина, прошли здесь в 1899 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения поэта. Официальный статус всесоюзного праздника Пушкинский праздник поэзии получил в 1967 году. Ежегодно участниками и гостями праздника становятся около 10 тыс. человек.