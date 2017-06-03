Киев, 3 июня, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Верховная рада Украины готовит законопроект о свободном обращении оружия в стране. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил в эфире «5 канала» председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны украинского парламента Сергей Пашинский.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Оружие

Депутат заявил, что полностью поддерживает инициативу введения свободного обращения оружия на Украине.

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать», — сказал Пашинский.

Он рассказал, что в начале законодатели хотят определить, каким категориям граждан Украины можно «не бояться давать короткоствольное оружие». По его мнению, такими могут быть граждане, которые «без замечаний» служили в армии, полиции или в Службе безопасности Украины (СБУ).

Также депутат рассказал, что законопроект о свободном обращении оружия на Украине может быть рассмотрен на заседании Верховной рады уже осенью 2017 года.