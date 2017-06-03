Донецк, 3 июня, 2017, 15:43 — ИА Регнум. 2−3 июня в Донецке проходит презентация образцов школьной формы производителей Донецкой Народной Республики. Организатором мероприятия выступил координационный совет руководителей предприятий лёгкой промышленности при Министерстве промышленности и торговли ДНР. На выставке представлены различные варианты удобной, качественной, недорогой школьной одежды, изготовленной из сертифицированных материалов на предприятиях легкой промышленности республики.

Mptdnr.ru Новая школьная форма

«Это нужное мероприятие направлено на изучение спроса, защиту и продвижение интересов отечественных производителей. Сегодня мы приглашаем представителей Министерства образования и науки, руководителей общеобразовательных учебных заведений, родителей. Посетителям представляется возможность к новому учебному году осуществить заказ для пошива школьной формы по предложенным образцам, а также по индивидуальным заказам», — сказала председатель координационного совета руководителей предприятий легкой промышленности ДНР Оксана Дьяк.

Директор административного департамента Минпромторга республики Александр Горбань отметил, что презентация очень важна для дальнейшей разработки государственной программы поэтапного введения школьной формы, формирования имиджа общеобразовательных организаций, восстановления лучших школьных традиций, которые были утрачены за годы так называемой независимости Украины. Школьная форма способствует созданию деловой атмосферы на занятиях, эстетическому развитию ребёнка и устранению социального неравенства, уверен он.

Заметим, что дизайнеров Донбасса хорошо знают в Российской Федерации. Так, в прошлом году дизайнеры из Донецка и Докучаевска представляли на фестивале в городе Плесе коллекции изделий «Розы Донбасса» и «По Волге». Делегацию от Донецкой Народной Республики возглавляла президент Ассоциации предприятий бытового обслуживания населения Оксана Дьяк.

Ранее Оксана Дьяк неоднократно сопровождала донбасскую группу участников традиционного российского фестиваля «Плес на Волге — льняная палитра». Работы дизайнеров из Донецка и других городов Донбасса всегда получали высокую оценку. Но теперь связи мастеров моды РФ и ДНР становятся еще более тесными.

Как сообщалось ранее, в Луганской Народной Республике в этом учебном году всех учащихся первых классов решили обеспечить бесплатной школьной формой. Было решено отдать заказы местным швейным фабрикам, а не закупать форму в России