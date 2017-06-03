Москва, 3 июня, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Филёвская линия Московского метрополитена, часть которой должна была быть закрыта 3 и 4 июня, работает как обычно. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ivangricenko Станция «Киевская», Филёвская линия, московский метрополитен

«Участок Филевской линии от станции метро «Киевская» до станции метро «Кунцевская» работает в штатном режиме. Движение по линии не закрывается», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее пресс-служба Московского метрополитена предупредила, что 3 и 4 июня участок между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт для ремонта путей.