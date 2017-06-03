Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 14:20 — ИА Регнум. В России будет создан отечественный агрегатор по типу Gett и Uber с включением туда различных видов транспорта. О таких намерениях заявил сегодня, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ростелеком»

По словам главы «Ростелекома», эта система будет развиваться, и в будущем, помимо такси, в нее будут включены другие типы транспорта — беспилотные, электрические, пригородные электрички.

«Ростелеком» планирует создать цифровую платформу для этого вида сервиса. Она потребует интеграции очень разных технологий», — сказал Осеевский.

Он также добавил, что «Ростелеком» не будет создавать все виды этих приложений и технологий сам. «Будем взаимодействовать с лидерами российского рынка», — сказал глава компании.

«Надеюсь, что этот инструмент появится и мы будет ездить только на дачу или чтобы получить удовольствие от вождения», — добавил Осеевский, выступая в ходе панельной сессии «Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке».

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