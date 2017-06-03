Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Президентов, генеральных директоров и игроков футбольных клубов нужно учить работать для болельщиков. Об этом 3 июня заявил президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сергей Фурсенко на ПМЭФ-2017

«Я четыре года был председателем комитета по маркетингу UEFA. Лига чемпионов, которая ежегодно проходит — это более 2 миллиардов евро дохода за год. То, что у нас получает с телевизионных прав наша лига — это на два порядка меньше. Если мы будем показывать по телевизору футбол даже вверх ногами, но качество его будет таким же, мы никуда не продвинемся. Мы должны заставлять футболистов играть для болельщиков. Может, они и проиграют, но зритель их всегда простит, если они полностью отдались игре», — сказал Сергей Фурсенко.

По его мнению, прививать игрокам привычку являть зрелищный футбол, нужно «с младых ногтей», иначе никакие медиа-приемы не помогут сделать российский чемпионат востребованным.

«Очень часто наши футболисты просто забывают, для кого они играют, получая приличные зарплаты. Они самодостаточны, им ничего, в общем-то, вроде как и не надо. Так вот, наша вся вертикаль футбольной власти должна понимать, что мы играем для болельщика. Этим надо заниматься с президентами, гендиректорами клубов. Чемпионат у нас в 16 клубов играется. Один клуб не может являть собой спорт высших достижений», — подчеркнул Фурсенко.

Он заметил, что, если, например, компания Viber и испанский клуб «Барселона» создают проекты, направленные на коммуникацию с аудиторией, то качеством российского футбола Viber «вряд ли заинтересуется».

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Сергей Фурсенко добавил, что перед новым главным тренером «Зенита» Роберто Манчини поставлена задача добиться «зрительского», интересного футбола, улучшить качество игры.

«Мы переустраваем «Зенит», взяли сильного тренера, подбираем игроков, чтобы та схема, которую он проповедует, могла здесь на наших полях играться», — сказал Фурсенко.

Как сообщалось, ранее Фурсенко описал Манчини как молодого и амбициозного тренера, чьи профессиональные стремления хорошо рифмуются с пожеланиями руководства клуба. Президент ФК «Зенит» заявил, что главное — построить, по сути, новую команду, и опыт работы Манчини в Англии показал, что он способен справиться с такой задачей.