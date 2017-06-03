Дамаск, 3 июня, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики при поддержке авиации и артиллерии нанесли массированный удар по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Дейр эз-Зора. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

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Сообщается, что в результате массированного удара сирийской армии было уничтожено более 70 боевиков, четыре их транспортных средства, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, артиллерийские расчеты и танк.

Напомним, Дейр жз-Зор уже несколько лет находится в осаде боевиков. Город доблестно удерживают подразделения сирийской армии.

В декабре 2016 численность правительственного гарнизона в блокированных районах Дейр-эз-Зора оценивалась в 4 тыс. человек — это и регулярная армия, и полицейские подразделения, и отряды народного ополчения. У них на вооружении помимо стрелкового оружия имеется и тяжелая техника, включая танки.