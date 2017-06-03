Сингапур, 3 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис не исключает конфронтации с Китайской Народной Республикой из-за территориальных конфликтов в Южно-Китайском море. Об этом Мэттис заявил сегодня, 3 июня, выступая на открытии Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог».

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Мэттис заявил, что США выступают против милитаризации искуственных островов в Южно-Китайском море и при этом не исключают конфронтации с Китайской Народной Республикой по этому поводу.

«Масштабы и эффект деятельности Китая в Южно-Китайском море по строительству искусственных островов отличаются от подобных действий других государств… Они (различия — ИА REGNUM ) включают в себя их милитаризацию, пренебрежение международным правом, неуважение к интересам других государств», — сказал Мэттис.

Он подчеркнул, что их-за территориальных споров в Южно-Китайском море между США и КНР могут возникнуть определённые трения.

При этом Мэттис подчеркнул, что США и Китай являются крупнейшими экономиками мира и поэтому обречены на конкуренцию. Но при этом министр обороны США считает, что прямого конфликта можно избежать.

«Китай и США являются крупнейшими экономиками мира, они обречены конкурировать, однако конфликт не неизбежен. Наши государства могут и сотрудничают для взаимной выгоды. Мы будем тесно работать с Китаем в тех областях, где у нас общие цели», — сказал глава Пентагона.