Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Пожилую женщину доставили в больницу с переохлаждением утром 2 июня с остановки общественного транспорта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Несмотря на усилия врачей, сильно замерзшая женщина скончалась.

Tula.bezformata.ru Автобусная Остановка

Как сообщает 3 июня «Интерфакс», ссылаясь на свой источник в медицинских кругах города, женщина, на вид 70−75 лет, была увезена в Александровскую больницу от остановки на Заневском проспекте, 71.

Врачи диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжёлой степени, в результате которого женщина скончалась.

В Санкт-Петербурге уже несколько дней сохраняется очень низкая для начала лета температура воздуха, наблюдаются осадки, высокая влажность и сильный ветер.

2 июня стало самым холодным летним днем в Петербурге за последние 25 лет, сообщил главный синоптик гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Петербургская погода даже стала предметом для обсуждения на экономическом форуме. Ее ненастный характер в ходе дискуссии отметил президент РФ Владимир Путин.

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