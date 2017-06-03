Вашингтон, 3 июня, 2017, 12:30 — ИА Регнум. «Это одно из самых циничных и откровенно невежественных и опасных, самоубийственных решений, которые я видел за всю свою жизнь», — сказал Керри.

David Hume Kennerly Экс-государственный секретарь США Джон Керри

Он также заявил, что администратор Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт является «экстремистом», который сомневается в климатологии.

«Он является экстремистом, убеждённым, что не происходит никаких климатических изменений», — сказал экс-госсекретарь о Прюитте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату.

В ходе свой предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что не верит в глобальное потепление и считает Парижские соглашения по климату вредными.

Стоит отметить, что Парижские соглашения вступают в силу только с 2021 года. Более того, эти соглашения не предписывают странам никаких действий, а лишь закрепляют те обязательства, которые страны берут на себя сами.