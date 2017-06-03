Каракас, 3 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión (VTV), объявил, что текст новой Конституции страны, который подготовит созываемая Конституционная Ассамблея, будет представлен на всенародный референдум. Лидер Боливарианской Республики пообещал, что Основной Закон будет «новаторским, усовершенствованным и улучшенным, по сравнению с предыдущим».

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

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«Мы живы и будем жить, никто нас не сломит, — в привычном ораторско-пафосном стиле завершил свою речь Мадуро. — Наш народ сам определит свою судьбу, приняв Конституцию или отвергнув ее. Конституционная Ассамблея — единственный путь восстановить демократический мир в Венесуэле».

Руководство «Круглого стола демократического единства» (Venezolana de Televisión (VTV), крупнейшего оппозиционного объединения, выступило с ответным заявлением, в котором отметило, что, «созвав Конституционную Ассамблею, чависты стремятся довести до логического конца государственный переворот, который начался неоднозначным решением Верховного Суда, лишившего полномочий венесуэльский парламент».