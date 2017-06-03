Лондон, 3 июня, 2017, 11:53 — ИА Регнум. «Один из главных экономических советников Путина предлагает приватизировать нефтяную отрасль страны полностью», — таким бьющим наповал заголовком обращает внимание читателя на свою статью корреспондент британского делового издания The Financial Times Кэтрин Хилл.

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При ближайшем рассмотрении выясняется, что в число «главных» журналисткой введен Андрей Кудрин, которого Запад хотел бы видеть фигурой, которая реально может на что-то влиять и даже принимать судьбоносные для России решения.

«Кудрин выразил мнение, что государственные нефтяные компании приносят стране скорее вред, чем пользу и потому должны быть проданы в эффективные руки. Причем идеально было бы продать их иностранцам, — подчеркивает Хилл. — Такое заявление, конечно, подольет масла в огонь споров вокруг российской «нефтянки», а самого Кудрина делает противником могущественного управляющего «Роснефтью» Игоря Сечина».

«Бывший министр финансов называет государственную собственность в нефтяной отрасли «родимым пятном СССР», от которого Россия до сих пор не избавилась, но должна это сделать в течение 7−8 лет», — заключает корреспондент британской газеты.