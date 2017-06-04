Санкт-Петербург, 4 июня, 2017, 13:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском арт-центре «Борей» проходит выставка «Маленькая история русского искусства». Экспозиция состоит из копий знаковых произведений русской живописи, выполненных детьми в возрасте от 5 до 15 лет. Выставка приурочена ко Дню Защиты детей и продлится до 17 июня.

«Алёнушка», Денис, 6 лет

Проект «Маленькая история искусства» появился в 2015 году как необычный способ обучения детей живописи. Идея изучать ИЗО через классическую историю искусства появилась у профессиональной художницы Майи Хлобыстиной.

«Мне предложили заниматься с детьми и придумать что-то интересное и оригинальное для занятий, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Майя. — Недолго думая, я решила, что надо рисовать историю искусства. В прошлом году у нас было европейское искусство, тоже была выставка в «Борее». В этом году, как продолжение, у нас русское искусство».

Прошлогодняя выставка в «Борее» включила в себя картины зарубежного искусства, начиная с наскальной живописи до постимпрессионизма. После получения положительных отзывов публики, было решено продолжать в том же направлении.

Программа обучения построена в хронологическом порядке и начинается с XXVIII века. Каждое занятие начиналось с рассказа об эпохе, стиле, конкретном художнике и т.д. Все картины детально анализировались, определялись жанр, построение композиции, цветовая гамма. Лишь после такого тесного знакомства с полотном дети приступали к его изображению гуашью. Нередко занятия проходили в игровой форме, когда дети рисовали картину по памяти. Одним из таких полотен стала «Девочка с персиками».

Помимо гуаши, на занятиях использовались и другие техники, например, коллаж, когда картины создавались из журнальных обрезков. Некоторые из таких работ также представлены на выставке. Изредка использовалась акварель. Одной из картин, нарисованной акварельной краской, стала копия прижизненного портрета Александра Пушкина.

Картины для экспозиции выбирались тщательным образом и проходили жесткий отбор: из 150 работ учеников на выставку попали лишь 70. Главный принцип — целостность экспозиции. Даже если картина выполнена достаточно хорошо, но выбивается из общего ряда, она уже не попадает на выставку. Каждое занятие было посвящено одному произведению, каждый из учеников изображал свою версию известного полотна. Однако бывало, что над одной картиной работали сразу два человека.

В «Борее» представлены работы разных маленьких художников. Так как занятия строятся по принципу свободного посещения, на уроках постоянно появляются новые дети. Нередко и взрослые, особенно родители учеников, проявляют интерес к искусству. Для них организовываются отдельные мастер-классы.

Проект продолжит своё существование и в следующем году под названием «Маленькая история русского авангарда». Копии известных полотен, созданные детскими руками, находятся не только в «Борее». 1 июня в Музее современного искусства им. С.П. Дягилева открылась еще одна выставка, основанная на картинах-шлягерах. Среди них «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Неизвестная» Ивана Крамского и «Грачи прилетели» Алексея Саврасова.

Татьяна Пономаренко, президент галереи «Борей», поделилась с ИА REGNUM мнением о выставке:

«Детское искусство существовало всегда, но открыто оно было только в начале XX века, в 10−20-е годы, когда маститые художники, получившие академическое образование, начинали прибегать к детским приемам в своем творчестве. Сейчас детское творчество плотно вошло в современное искусство, и дети очень часто идут в впереди самых авангардных его моделей. Особенность методики Майи и заключается в том, что она не нацелена на делание из своих питомцев «художников» — она учит их смотреть, видеть, понимать и формулировать свое понимание, и важно — на классических образцах. Необязательно все станут художниками, но навыки видеть и понимать останутся».