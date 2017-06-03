Калуга, 3 июня, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Масштабный распределительный центр для приема контейнерных поездов с полимерной продукцией со строящегося в Тобольске комплекса «ЗапСибНефтехим» появится в ближайшее время на территории калужской грузовой деревни «Фрейт Вилладж Ворсино», сообщает 3 июня корреспондент ИА REGNUM по материал соглашение о развитии на территории Калужской области кластера по переработке полимеров.

Пресс-служба правительства Калужской области Соглашение в рамках ПМЭФ'2017

Соглашение, в рамках ПМЭФ'2017 в Санкт-Петербурге подписали губернатор Калужской области Анатолий Артамонов управляющий директор российской компании «СИБУР» Алексей Козлов, генеральный директор немецкой компании «Karl Schmidt Spedition GmbH & Co» Хорст Шмидт и генеральный директор АО «Фрейт Вилладж Калуга» Николай Кручинин

Согласно документу, полученную из Сибири продукцию, на калужской земле упакуют и далее отгрузят российским и зарубежным потребителям. Пропускная способность хаба составит 670 тыс. тонн в год. На контейнерной площадке и в модернизированном складском комплексе одновременно станет возможно разместить более 40 тыс. тонн полимеров. Объем инвестиций в проект со стороны немецкой компании «Karl Schmidt Spedition GmbH & Co планируется в объеме более 2 миллиардов рублей.

Выбор площадки «Фрейт Вилладж Ворсино» в качестве хаба по распределению полимерной продукции в российские регионы и в Европу, говорит о его высоком логистическом потенциале. Это, не только в силу расположения вблизи основного рынка сбыта, но и уникальной концепции, которая позволит использовать преимущества контейнерного терминала с возможностью разместить хаб в одном из складских комплексов.

Напомним, на территории Калужской области реализуется более 160 инвестиционных проектов. В частности, в регионе работают два мультимодальных транспортно-логистических комплекса формата Freight Village — это современная инфраструктура для обработки грузов, включая таможенные посты, склады и многое другое. С запуском международного логистического коридора «Новый Шелковый путь» сформированы новые условия для развития экспорта.

Сегодня, 3 июня делегация Калужской области в главе с губернатором Анатолием Артамоновым продолжила участие в мероприятиях XXI Петербургского международного экономического форума ПМЭФ'2017.

Глава калужского региона выступил на сессии: «Бизнес-диалог: Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста» и проведет ряд деловых переговоров.