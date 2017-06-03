События в Югославии в 1941—1945 годах были одной из самых трагических и кровавых страниц Второй мировой войны. То, что происходило в Югославии в течение четырех лет, можно с полным основанием назвать «войной всех против всех». К войне с внешним противником — Германией и Италией, оккупировавшими и расчленившими страну, добавился масштабный и жестокий внутренний вооружённый конфликт между различными политическими, этническими и конфессиональными группами, то есть он одновременно имел черты гражданской, межнациональной и религиозной войны. О невероятной жестокости этого внутреннего конфликта говорит тот красноречивый факт, что большая часть югославов, погибших во Второй мировой войне, приняла смерть именно от рук своих соотечественников. Взаимная ненависть была столь велика, что о восстановлении единого югославского государства, казалось бы, не может идти и речи.

Флаг социалистической Югославии

Немецкие солдаты в горах Югославии

Но югославский парадокс как раз и заключался в том, что сильнейшие центробежные силы, буквально в мгновение ока разорвавшие страну, стремительно вызвали к жизни мощное центростремительное движение. Несомненно, такое движение могло быть успешным только в том случае, если оно обладало объединяющей вненациональной и внерелигиозной идеологией. И такой идеологией могла быть лишь идеология коммунистическая. Поэтому партизанские отряды, подчинявшиеся Коммунистической партии, уже в 1942 году были объединены в Народно-освободительную армию Югославии под командованием лидера коммунистов Иосипа Броз Тито. НОАЮ стала самой многочисленной, боеспособной и авторитетной военной силой, успешно ведущей боевые действия против немецких и итальянских оккупационных войск, вооружённых националистических формирований хорватских усташей и сербских четников. В итоге НОАЮ разгромила всех своих противников и практически самостоятельно освободила территорию страны. Популярность и влияние КПЮ и Тито были столь велики, что коммунисты с огромным преимуществом одержали победу на первых послевоенных выборах. 29 ноября 1945 года Учредительной скупщиной была создана Федеративная Народная Республика Югославия во главе с Тито. В стране началось строительство социализма.

Югославские партизаны. 1942

Первоначально социалистическая модель в Югославии почти полностью копировала советскую: обязательная национализация, ускоренная индустриализация, массовая коллективизация, жёсткое государственное планирование, запрещение деятельности некоммунистических политических партий, принудительная атеизация общества. Но при этом югославские лидеры твёрдо были уверены в том, что и внутренняя, и внешняя политика нового государства должна осуществляться совершенно самостоятельно, без всякого руководства со стороны СССР. Поэтому уже в 1948 году произошло резкое обострение отношений между СССР и Югославией, приведшее фактически к их полному разрыву. Этот конфликт, вызвавший изоляцию Югославии от стран соцлагеря, и послужил стимулом, резко изменившим её внутреннюю и внешнюю политику.

Югославия почти мгновенно отказывается от советской модели экономического и политического устройства государства и принимает свой, уникальный вариант развития социализма, названный «самоуправленческим». Тито и его сподвижники считали, что в СССР и других соцстранах Восточной Европы партийная и государственная бюрократия совершенно перестала представлять интересы трудового народа, и государство в целом превратилось во всемогущего бездушного этатистского монстра, действующего не во благо общества, а очень часто вопреки ему. При «истинном» социализме всевластие и всеохватность государства необходимо ликвидировать. Поэтому должна быть осуществлена максимальная децентрализация властных функций государства, в первую очередь в экономике. Громоздкие центральные отраслевые министерства, напрямую управляющие экономической сферой, должны быть ликвидированы, существенно меньшее значение приобретало государственное планирование. Предприятия получали большую экономическую самостоятельность, в том числе право в значительной степени распоряжаться собственной прибылью. Реальными хозяевами заводов и фабрик должны были стать сами труженики, для чего на производствах повсеместно создавались рабочие советы, которые избирали директоров предприятий и принимали непосредственное участие в решении всех административно-управленческих вопросов. Тотальная коллективизация в сельском хозяйстве была отменена, и значительная часть продовольственных товаров производилась фермерскими хозяйствами. Также были разрешены частные предприятия, в основном в сфере услуг.

Портреты Сталина и Тито на первомайской демонстрации в Белграде

Реальную политическую власть на низовом уровне должны были осуществлять органы местного самоуправления — народные содружества. Считалось, что участие в государственном управлении вышестоящих законодательных и исполнительных структур необходимо свести к минимуму, без которого невозможно эффективное функционирование единого государства. Союз коммунистов Югославии, единственная политическая партии страны, должен был в первую очередь заниматься вопросами идеологии и воспитания масс, по возможности не вмешиваясь в непосредственное управление государством.

В основу государственного устройства Югославии был положен принцип федерализма. Тито считал, что все взаимные обиды и претензии югославских народов должны быть оставлены в прошлом, а новая многонациональная Югославия должна быть построена на основе полного политического равенства всех её частей. Социалистическая Федеративная Республика Югославия (так стало называться государство с 1963 года) состояла из шести равноправных республик и двух автономных краёв, по статусу во многом приближенных к республикам. Республики обладали значительными политическими и экономическими правами, а практически все решения союзного центра принимались с учётом их интересов. Со временем полномочия республик всё больше усиливались, а возможности центральной власти, наоборот, только ослабевали.

Маршал Тито у шахматной доски. 1944

После конфликта с СССР Тито удалось наладить хорошие экономические, политические и военные отношения с Западом. Западные страны с большой охотой стали оказывать Югославии всяческое содействие, пытаясь полностью вывести её из-под влияния социалистического блока, тем самым пытаясь ослабить позиции СССР в Восточной Европе и подорвать его авторитет в мировом коммунистическом движении. Надо отдать должное дипломатическим способностям Тито: после восстановления отношений с СССР Югославия в течение четверти века весьма удачно лавировала между Западом и Востоком, получая от такой политики весьма значительные дивиденды. Кроме того, Тито, подчёркивавшему особый внеблоковый статус СФРЮ, удалось завоевать немалый авторитет на международной арене, став одним из признанных лидеров Движения неприсоединения.

Развивая выгодные экономические связи и с капиталистическим, и с социалистическим лагерем, Югославия добилась весьма значительных успехов. СФРЮ превратилась в динамично развивающуюся страну с развитой промышленностью. В течение многих лет темпы роста экономики были очень высоки. В Югославию рекой текли значительные западные кредиты и современные западные технологии. Большие доходы приносил иностранный туризм. В 1970-е годы Югославия представляла собой совершенно уникальное явление среди социалистических стран. Весьма высокий уровень жизни населения сочетался с невиданными для социалистических стран свободами. В частности, граждане Югославии беспрепятственно могли выезжать в западные страны на постоянную работу. Парадоксальным образом либерализм югославской власти и общества продолжал сочетаться с сильнейшим культом личности Тито, однопартийной системой и отсутствием какой-либо альтернативы во время выборов депутатов всех уровней.

Однако, признаки наступающего экономического, политического и идеологического кризиса были уже налицо. Полномочия союзного центра продолжали скукоживаться, авторитет и влияние федеральных властей падали, республики же всё чаще стали проводить политику, совершенно не учитывающую общеюгославские интересы. Так, в течение многих лет центр прилагал значительные усилия для развития промышленности отсталых и бедных республик, и тем самым уменьшая опасную для единой страны сильнейшую экономическую дифференциацию регионов. Однако со временем развитые республики резко сократили предназначенные для этой цели отчисления в федеральный бюджет. Почти во всех республиках стали зреть автаркические тенденции, в частности, республики, не считаясь с затратами, в первую очередь ускоренными темпами строили на своих территориях именно те предприятия, которые позволяли перейти на полное экономическое самообеспечение, тем самым искусственно ликвидируя потребность в межреспубликанской промышленной интеграции.

Stevan Kragujević Маршал Иосип Броз Тито, глава социалистической Югославии. 1961

В 1970-е годы резко выросли мировые цены на нефть, а также существенно возросла стоимость закупаемых СФРЮ современных западных промышленных технологий. А в 1980-е годы ввиду начавшихся экономических трудностей в СССР и государствах СЭВ значительно сократился югославский экспорт в эти страны. Всё это очень больно ударило по югославской экономике. Рост промышленности практически прекратился, резко увеличилась инфляция, и возросла безработица, огромных размеров достиг внешний долг страны, дефицит внешней торговли принял постоянный характер.

В этих условиях стали расти националистические настроения в югославском обществе. Тито полагал, что будущее Югославии — это появление нового надэтнического югославского народа, гармонично сочетающего в себе все лучшие черты и качества «старых» югославских наций. Но такой народ может родиться и успешно развиваться только в условиях полного межнационального мира и спокойствия. А поэтому нет необходимости бередить прежние исторические раны. Реальный мир между народами гораздо важнее весьма абстрактной и относительной правды и справедливости, понимаемыми каждой нацией по-своему. Поэтому официальная власть предпочитала не освещать и даже замалчивать кровавые события недавнего прошлого, полагая, что подобная политика поможет избежать всплеска опасных страстей. Однако, в условиях весьма свободного и открытого югославского общества такое пассивное поведение официальной власти и отсутствие у неё внятной и чёткой позиции вызвало лишь поток псевдоисторических и мифологических националистических измышлений, грубо искажавших реальные события и лишь разжигавших межэтническую и межрелигиозную вражду. Конечно же, как это почти всегда и бывает, авторами и активными распространителями подобных идей выступили националистически настроенные интеллигенты. К ним достаточно быстро присоединилась национальная партийно-государственная бюрократия республик. Кроме того, сотни тысяч югославов, работавших за границей, попали там под мощное влияние многочисленных националистических и антикоммунистических эмигрантских диаспор и вернулись в страну уже заражённые этими разрушительными настроениями.

Единство страны обеспечивал практически лишь огромный личный авторитет Тито. Но 4 мая 1980 года Тито не стало. Достойных преемников у прославленного маршала, к сожалению, не нашлось. И социалистическая Югославия со стремительной скоростью стала двигаться к своей собственной гибели. И спустя всего каких-то десять лет кровавый кошмар Второй мировой войны вновь повторился на многострадальной югославской земле.