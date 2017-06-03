Берлин, 3 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Напомним, Габриэль накануне прибыл в Санкт-Петербург, где принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). После завершения рабочего дня форума он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце.

Kremlin.ru Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

«Важные переговоры. Состоялся открытый обмен мнениями по политическим вопросам, в том числе по ситуациям в Сирии и на Украине», — сказал Габриэль.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и глава МИД Германии обсудили двусторонние отношения.