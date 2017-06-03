Киев, 3 июня, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины заявили, что Европейский союз обсуждает вопрос о выделении 50 млн евро на восстановление городской инфраструктуры и реализацию гуманитарных проектов в Донбассе. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Верховной рады.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Сообщается, что оккупированную украинскими войсками часть территории Донецкой Народной Республики посетил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

«Комиссар Евросоюза Йоханнес Хан положительно отметил восстановление объектов городской инфраструктуры в Мариуполе и сообщил, что на сегодняшний день в Евросоюзе рассматривается вопрос о выделении Украине дополнительно 50 млн евро для реализации гуманитарных проектов и восстановления городской инфраструктуры», — сказано в сообщении пресс-службы Рады.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с еврокомиссаром Ханом отправились в поездку в Донбасс.

Стоит отметить, что Евросоюз собирается выделить деньги Украине на восстановление той час Донбасса, которая оккупирована украинскими силовиками.

Напомним, в начале 2014 года Донецкая и Луганская области Украины провозгласили независимость после того, как в Киеве был совершен государственный переворот. Жители Донбасса не смирились с насильственным захватом власти в Киеве и объявили о независимости своих регионов на референдуме.

Пришедшие к власти на Украине бандеровцы и евроинтеграторы не смирились с потерей Донбасса и началась гражданская война.