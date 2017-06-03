Москва, 3 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержаны и отменены более 50 рейсов. Такие сведения следуют из данных интернет-сервиса «Яндекс.Расписание» за сегодня, 3 июня.

Александр Маркин Перрон международного аэропорта Домодедово

Согласно данным «Яндекс.Расписание», по состоянию на 9:50 в аэропорту «Домодедово» отменены 16 рейсов, ещё 26 задержаны.

В аэропорту «Шереметьево» задерживаются 15 рейсов.

О задержках или отменах рейсов в аэропортах «Внуково» и «Жуковский» не сообщается.