Нью-Йорк, США, 3 июня, 2017, 09:28 — ИА Регнум. На вопрос журналистов о встрече с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером Кисляк заявил, что не комментирует свои дипломатические ежедневные контакты и эта политика относится не только к разговорам с Кушнером.

Joel Kowsky, NASA Посол Российской Федерации в США Сергей Кисляк

«Я не комментирую мои ежедневные контакты, и это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам», — сказал российский посол в США.

Напомним, газета Washington Post со ссылкой на ряд американских чиновников написала, что в начале декабря 2016 года Кушнер встречался с Кисляком в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Якобы на этой встрече Кушнер предложил Кисляку установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

Кроме того, журналисты спросили Кисляка: не опасается ли он, что о его приезде в Нью-Йорк на спектакль напишут американские СМИ и начнут спекулировать о возможных «тайных встречах»?

«Если они расскажут, что я встречался с великолепными артистами, приехавшими из России, я буду только рад этому», — ответил Кисляк.

Крупные американские СМИ, которые находятся под контролем Демократической партии США, обвиняют Кисляка в том, что он является «проводником российского влияния» в США. Те или иные контакты Кисляка с представителями команды президента Трампа используются демократами для ослабления президента.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс вынужден был взять самоотвод от расследования «российских связей» окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Российская сторона не раз заявляла, что посол РФ в Вашингтоне — высокопрофессиональный дипломат, который никогда не занимался шпионажем и вербовкой, как об этом пишут американские СМИ. Более того, ни одного доказательства того, что Кисляк действительно вел какие-то тайные переговоры до сих пор нет. К тому же, Кисляк до сих пор не выслан.

Накануне президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что в США вокруг посла Кисляка раздувается настоящая истерия. Российский лидер предложил дать людям, которые это делают, таблетку.