Москва, 3 июня, 2017, 08:47 — ИА Регнум. «В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолётов Ка-52. И ещё нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года», — сказал Борисов.

Rulexip Ка-52

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» — модификация ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Предназначен для обнаружения, распознавания и уничтожения подвижных и неподвижных наземных, подводных и надводных целей, бронетехники, живой силы, полевых укреплений, вертолетов и низколетящих самолетов противника.

Также есть модификация «Аллигатора» для палубной авиации — Ка-52К. Отличительной особенностью корабельной версии вертолета Ка-52 является несущая соосная схема, предусматривающая складывание лопастей вертолета. Данная конструктивная особенность позволяет вертолету разместиться в палубных ангарах кораблей различного типа.

Ранее Борисов заявлял, что в 2017 году также начнутся поставки вертолетов Ка-52 в Арабскую Республику Египет.

По словам Юрия Борисова, в 2017 году ААК «Прогресс» не только выполнит работы по гособоронзаказу, но и совершит первые экспортные поставки вертолетов Ка-52 «Аллигатор».