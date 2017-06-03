Сингапур, 3 июня, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика нарастила темпы и масштабы свой ядерной программы. Об этом глава Пентагона заявил в ходе своего визита в Сингапур, сообщает сегодня, 3 июня, агентство Reuters.

(stephan) Флаги КНДР

31 мая американский министр обороны отправился в тур по азиатским государствам. В Сингапуре он принял участие в открытии Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог».

«Усилия Северной Кореи по разработке ядерного оружия и средств его доставки не новы, однако северокорейские власти нарастили темпы и масштаб этих усилий», — сказал Мэттис в Сингапуре.

Глава Пентагона вновь назвал КНДР одной из главных угроз как для АТР, так и для всего мира.

Кроме того, Мэттис подчеркнул, что США и дальше продолжат дипломатическое и санкционное давление на Северную Корею. Он также выразил надежду, что Китай будет активнее работать над решением проблемы ядерной программы КНДР.

«Ситуация вокруг КНДР является проблемой в том числе и Китая, и мы рассчитываем, что Пекин работает над этой проблемой», — сказал глава Пентагона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Министерство финансов США расширило санкции против КНДР. В частности, в черные списки попали юридические и физические лица из России, Китая и Северной Кореи, которые, по мнению США, могут быть связаны с ядерной программой Пхеньяна.