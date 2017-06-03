Вашингтон, 3 июня, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Томас Дрейк заявил, что его ведомство отрабатывало методы массовой электронной слежки на зимних Олимпийских играх 2002 года в американском городе Солт-Лей-Сити (штат Юта). Об этом сегодня, 3 июня, сообщает Associated Press.

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Дрейк ранее неоднократно сигнализировал о незаконных, по его мнению, программах АНБ. По его словам, должностные лица в АНБ и ФБР посчитали, что проведение зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити — это отличная возможность объединить ресурсы двух ведомств, чтобы испытать и отработать новые методы массовой электронной слежки.

В ходе проведения Игр разведка США получила доступ ко всем сообщениям, передававшимся по различным видам электронной связи в Солт-Лейк-Сити и из него, рассказал бывший сотрудник АНБ.

Своё заявление Дрейк отправил в суд, чтобы поддержать иск, который был подан бывшим мэром Солт-Лейк-Сити Роки Андерсоном против АНБ и ФБР в 2015 году. Андерсон обвиняет американские спецслужбы в нарушении закона при сборе данных.

При этом представители АНБ и ФБР утверждают, что их действия были легальными и необходимыми для выявления террористов в США.

Что касается Дрейка, то он работал на высоких должностях в АНБ. Он пытался в установленном порядке вскрыть недостатки в работе ведомства. Дрейк обращался к своему прямому начальству по АНБ и в Конгресс США, однако в итоге сам оказался под судом по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Ему грозили 35 лет тюрьмы, но в суде дело распалось.

Из-за шумихи в пресс Дрейка в итоге приговорили лишь к одному году тюрьмы условно, но в результате этого он лишился работы и пенсии. Ряд СМИ считает, что примером Дрейка руководствовался беглый сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, поведавший миру о глобальной слежке американских спецслужб.