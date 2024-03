Нюрбург, Германия, 3 июня, 2017, 07:51 — ИА Регнум. После сообщения о террористической угрозе на рок-фестивале Rock am Ring, который проходил в германском городе Нюрбурге, задержаны два человека. Об этом сегодня, 3 июня, пишет газета Welt.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

Сообщается, что задержаны двое сотрудников фирмы, которая занималась обслуживанием рок-фестиваля Rock am Ring. Двое мужчин были допрошены германской полицией. Один из них подозревается в связях с исламистами. Правоохранители считают, что задержанные могли «что-то заложить на территории», где проходил рок-фестиваль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторам Rock am Ring пришлось эвакуировать 80 тысяч зрителей, которые пришли на это мероприятие, из-за террористической угрозы.

На фестивале выступали такие известные рок-группы, как Rammstein, System of a Down, Die Toten Hosen, In Flames и другие.

В какой-то момент организаторы фестиваля попросили зрителей покинуть свои места. Уже после эвакуации стало известно о террористической угрозе. Теперь фанаты надеются, что фестиваль Rock am Ring продолжится 3 июня.

Стоит отметить, что музыкальный фестиваль Rock am Ring проводится в Германии с 1985 года. По традиции его проводят в первые выходные дни июня. На этом фестивале ежегодно выступают популярные рок-коллективы со всего мира.